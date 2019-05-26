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陳明軒升一軍減輕牛棚負擔 高國輝復出可能延後

最新更新：2019/05/26 19:43

（中央社記者楊啟芳新北26日電）富邦悍將今天賽前正處於5連勝，不過由於近期中繼投手消耗較多，昨天拉陳明軒上一軍，林煜清也在一軍隨隊；5月初側腹肌拉傷的高國輝，復出時間可能會比當初預想還慢。

24日悍將對Lamigo桃猿的比賽，由於先發投手陳品學僅投2.1局，動用了5位牛棚投手，分別是張竣龍、羅國華、倪福德、林羿豪及陳鴻文。悍將總教練陳連宏今天表示，「由於那天中繼用掉很多，我們隨時需要長中繼，所以昨天登錄陳明軒，也讓林煜清隨隊」。

當天張竣龍接在陳品學之後，投2局僅被敲2支安打，沒有失分，陳連宏指出，因為那天張竣龍投了2局，必須讓他休息。陳連宏也說：「現在竣龍角色跟之前歐書誠有點像，都是上場處理危機。」

另外，今天高國輝也有隨隊一軍，他在這個月初比賽揮棒時造成側腹肌拉傷，當初醫生評估4週恢復，他也希望愈快愈好。

不過陳連宏今天指出，「復出時間可能要再延長，還沒有確定，但他之前連咳嗽都會不舒服，現在已經好很多了」，高國輝大部分時間都在接受治療，不會隨隊一軍，今天他因為治療行程，才會出現在一軍。（編輯：張雅淨）1080526

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