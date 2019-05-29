兄弟尋找最佳先發打序 伯納提醒里迪拿出表現

（中央社記者楊啟芳桃園29日電）中信兄弟吳東融今天上一軍，擔任第1棒，兄弟不斷變動先發打序，伯納說明，因為得分效率不佳，在嘗試最佳組合，至於里迪，則是已明確跟他說，再沒有表現可能會有其他選項。

中信兄弟從開季到現在每場打序都不太一樣，總教練伯納說明：「還在找那一份『神奇』的先發名單，打線沒辦法穩定打回分數，就必須試不一樣的，直到找到攻擊比較有效率的名單，所以才會做出不一樣的安排和組合。」

目前王威晨、陳偉漢、周思齊、張志強、陳江和、陳文杰，加上吳東融有7個人打過第1棒，對於開路先鋒不固定，目前第1棒平均打擊率僅2成23、上壘率2成59，伯納則說：「做不一樣的嘗試，看看能不能找到適合的人。」

兄弟近10戰僅拿下2場勝利，不過伯納指出，如果只專注在負面的東西，沒辦法爬出來現在低迷的狀況，「只要想怎麼樣能更好，輸球可以講打序、雙殺的問題，但終究還是在得分效率，所以才會一直改變名單。」

兄弟洋砲里迪表現不理想，出賽29場敲出24支安打，包含5支全壘打，打擊率2成35，另2名洋投為艾迪頓、萊福力，二軍則是有紐維拉。伯納表示，「有跟里迪好好坐下來聊一下，明確讓他知道在打擊上必須要有所產出，不然會有其他的選項，時間在走，已經不多了。」（編輯：屈享平）1080529