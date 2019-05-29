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王維中大聯盟登板 王躍霖：成熟很多

最新更新：2019/05/29 20:42

（中央社記者楊啟芳桃園29日電）美國職棒奧克蘭運動家的王維中今天於大聯盟登板，哥哥王躍霖在台灣也關注他的表現，他認為王維中經過去年在韓職後成熟很多，上大聯盟不會過於亢奮，而是用在3A一樣的心情面對。

王維中今年從韓國職棒NC恐龍隊回到美職體系，加盟奧克蘭運動家，台灣時間26日順利升上大聯盟，並在今天登板，投2局被敲1支安打，投1次三振，無失分，其中於第5局演出3上3下，表現優異。

王維中的二哥是Lamigo桃猿投手王躍霖，兩人感情相當好，王躍霖表示，「今天到球場的路上，看到有人PO說他上場了，就趕快看一下，剛好看到他在投第6局」。

比起弟弟的表現，王躍霖指出，比較在乎弟弟的身體狀況是好的，因為結果不是自己能拿捏，身體狀況好才不會有這麼多負面影響。去年王維中在NC恐龍隊時，就有兩度因傷暫時下二軍。

王躍霖也認為，王維中之前在釀酒人上大聯盟時，會有點太亢奮，可是現在的他，在大聯盟的感覺與3A差不多，會把在3A的心情帶上來，不是只想著催球速，王躍霖笑說：「他也27歲了，該穩重了。」

王躍霖指出，自己也會向弟弟學習，「像我去年控球不好，看他在韓職投球，不管是被打安打、隊友失誤，表情都很鎮定，不會被影響，明顯改變很多」。（編輯：張雅淨）1080529

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