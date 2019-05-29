陳冠宇投關鍵三振止血 王柏融選到2次保送

（中央社記者楊啟芳台北29日綜合報導）北海道日本火腿鬥士對千葉羅德海洋賽事，雙方兩度戰成平手，8局下田中賢介代打轟逆轉2分砲，火腿6比4奪勝；王柏融選到2次保送，陳冠宇則送關鍵三振，助球隊止血。

1局上羅德的鈴木大地敲陽春砲，5局下火腿則是清宮幸太郎靠著失誤上壘後，利用犧牲觸擊，還有平澤大河的暴傳跑回1分，雙方形成平手。

7局上羅德的吉田裕太轟出2分全壘打，不過下個半局火腿也展開反攻，杉谷拳士、西川遙輝敲安打，近藤健介再敲安打，帶有2分打點，再度形成平手。

8局上羅德的中村獎吾敲1打點二壘安打，但8局下火腿代打田中賢介轟出逆轉2分砲，西川遙輝、大田泰示接連安打，近藤健介獲敬遠形成滿壘，中田翔再選到保送，擠回1分。之後羅德投手從酒居知史換成陳冠宇，對石川亮投出三振，結束這局，終場火腿以6比4擊退羅德，獲3連勝。

王柏融今天先發打第5棒、守左外野，第2局遭三振，第4及第6局選到保送，第7局擊出左外野飛球出局後，第8局被換下場，總計2打數無安打、2次保送，目前打擊率2成73。陳冠宇則投0.1局，送出1次關鍵三振無失分，目前防禦率僅0.92。

另一場讀賣巨人對阪神虎的比賽，陽岱鋼沒有先發，於第7局上場代打，遭到三振，目前打擊率2成73，兩隊以4比4鏖戰至延長賽。（編輯：張雅淨）1080529