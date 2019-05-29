柏納帝那首主場出賽敲再見安 兄弟3連敗墊底

中華職棒Lamigo桃猿隊29日與中信兄弟隊交手，雙方平手戰到最後一刻，9局下桃猿洋砲柏納帝那（圖）首度在桃園主場出賽就敲再見安，率隊以3比2奪勝。（Lamigo桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年5月29日

（中央社記者楊啟芳桃園29日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，Lamigo桃猿對中信兄弟，雙方平手戰到最後一刻，9局下桃猿洋砲柏納帝那首度在桃園主場出賽就敲再見安，以3比2奪勝，兄弟吞3連敗變成墊底。

1局下桃猿展開攻勢，陳晨威選到保送後，柏納帝那、藍寅倫、林泓育接連敲安打，得到1分，朱育賢再擊出高飛犧牲打，帶有1分打點。不過6局上兄弟陳子豪安打後，里迪轟出2分全壘打，追平比數。

9局下兄弟後援萊福力控球不穩，朱育賢獲保送後，郭嚴文成功犧牲短打，林立再獲敬遠保送，陳晨威也選到保送形成滿壘，最後柏納帝那敲出再見安打，桃猿以3比2奪勝。兄弟也吞下3連敗，落居墊底，不過勝率4成76與第3名富邦悍將的4成87相差不遠。

桃猿總教練洪一中表示，第1局其實有大量得分的機會，但沒有追加分數是關鍵，整體攻擊不是很順暢，結果第6局就被里迪敲追平全壘打。

對於敲出再見安打的柏納帝那，洪一中指出，「他的攻擊能力不用懷疑，需要時間了解中職投手，現在也會跟他解釋哪個投手怎麼樣，目前表現很好，我也不會一開始就太要求，畢竟現在還比較陌生」。

第一次在桃園主場出賽的柏納帝那表示，「非常期待在主場比賽，之前就有聽說主場氣氛很有趣，很開心拿下勝利，也多虧尼克斯表現很好，讓我們有拿勝的機會」。

柏納帝那指出，之前在韓國職棒也有敲再見安打過，對於在亞洲打棒球的良好適應能力，他說：「是長期以來累積的經驗，也很享受各個氛圍的球賽，適應不同比賽方式。」

桃猿先發投手尼克斯用108球投8局，被敲8支安打，包含里迪的2分砲，送出5次三振，失2分，由於在平手時退場，無關勝敗，勝投由黃子鵬獲得。兄弟先發艾迪頓則是投7局失2分，後援萊福力投1.2局砸鍋，吞下敗投。（編輯：張雅淨）1080529