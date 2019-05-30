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國家大事優先 統一獅悍將全力配合12強

最新更新：2019/05/30 18:56

（中央社記者楊啟芳新北30日電）世界12強棒球賽中華隊總教練確定由Lamigo桃猿洪一中接下，獅隊教頭黃甘霖及悍將教頭陳連宏都表示，會全力配合，原想在11月顧球隊秋訓的黃甘霖說：「國家大事優先。」

這次世界12強賽由中華職棒主導，原本就預定扣掉中信兄弟總教練是外籍，從桃猿、富邦悍將及統一獅教頭之中3選1，最後確定由洪一中接任。獅隊總教練黃甘霖指出，「只要洪總需要，一定全力配合，不論是教練還是推薦選手，為國家出一份力。」

由於前2年獅隊都打入季後挑戰賽，加上去年黃甘霖也帶領中職聯隊到福岡打台日交流賽，都沒能看球隊秋訓狀況，黃甘霖說：「本季一開始守備狀況不好，之後又傷兵很多，所以想說有沒有可能是秋訓的狀況，本來想今年秋訓要去帶。」

11月有12強賽，若黃甘霖支援中華隊，勢必會影響到原本的行程，不過他說：「雖然2個都很重要，但國家大事優先，因為打的好或不好，不是洪總一個人的事，打的好對整體職棒會有提升，也會吸引球迷進場。」

另外悍將總教練陳連宏也表示，會全力配合。中華隊第二次選訓會議預計在6月展開，中職會長吳志揚表示，6月中旬以前會決定教練團陣容以及選手大名單。（編輯：吳協昌）1080530

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