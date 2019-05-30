轟逆轉滿貫砲 林威廷：感謝自己沒放棄

富邦悍將林威廷（圖）今天在對統一獅的比賽，敲出逆轉滿貫砲，他表示，因為機會比較少，所以這支全壘打很有意義，是對努力的自己回饋，感謝自己沒放棄。（富邦悍將）中央社記者楊啟芳傳真 108年5月30日

（中央社記者楊啟芳新北30日電）富邦悍將林威廷今天在對統一獅的比賽，敲出逆轉滿貫砲，雖然不承認有激動落淚，不過他表示，因為機會比較少，所以這支全壘打很有意義，是對努力的自己回饋，感謝自己沒放棄。

林威廷在5局下球隊2比5落後時，轟出滿貫全壘打，一口氣逆轉比賽，終場悍將以8比5擊退獅隊，林威廷也獲選為MVP。林威廷表示，「今年機會比較少，能把握機會很亢奮，這場比賽前2個打席都壘上有人，到第3個打席才把握住，很感謝隊友製造機會。」

林威廷表示，這支滿貫砲是打到直球，當下只想把球打確實，他也說：「上去打擊之前，前一個打者保送，孝儀也是我室友，特地過來跟我講加油，讓我印象深刻。」

這已經是林威廷生涯第3發滿貫全壘打，不過上次敲全壘打已經是2017年8月13日的事。林威廷表示，自己不是全壘打型選手，雖然全壘打是球賽精采好看的地方，但不會特別去追求這個部分，「我的角色是推進、助攻，就把自己角色做好就好。」

由於林威廷本季先發機會少，這支全壘打對他來說意義重大，轟出滿貫砲當下，他也顯得非常激動，從鏡頭上看起來像激動落淚，不過他澄清並沒有哭。林威廷說：「也算是對每天來球場努力的自己一點回饋，感謝自己沒有放棄，才有機會有好的結果。」

林威廷也指出，知道自己守備位置比較單調，因此機會比較少，所以今年也有朝其他守備位置發展，往年以二壘為主的他，本季幾乎都是守三壘，他說：「適應得不錯，愈來愈好，感謝教練願意給我空間，到其他位置發展。」1080530