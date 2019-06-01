洋基擊退紅襪王牌塞爾 穩坐美聯東區榜首

美國職棒大聯盟紐約洋基中外野手希克斯敲出2分打點致勝安打，助球隊在主場以4比1擊敗由王牌投手塞爾領軍的波士頓紅襪隊。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年6月1日

（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基今天靠著勒梅休開轟、希克斯敲致勝安打，配合哈普先發5局好投，以4比1擊敗由王牌投手塞爾領軍的波士頓紅襪隊，持續在美國聯盟東區領先。

洋基主場迎戰紅襪，昨晚首戰因雨延賽，系列賽縮短為3連戰。洋基賽前以半場勝差領先坦帕灣光芒，派出左投哈普（J.A. Happ）先發，紅襪則以5月表現脫胎換骨的塞爾（Chris Sale）應戰，期盼縮小和洋基與光芒的差距。

紅襪2局上先馳得點，近況火熱的德佛斯（Rafael Devers）揮出右外野方向陽春砲，本季第8轟出爐。

洋基3局下發動反攻，厄謝拉（Gio Urshela）與賈德納（Brett Gardner）安打上壘後，勒梅休（DJ LeMahieu）揮出中右外野深遠二壘安打，助洋基扳平。希克斯（Aaron Hicks）接著敲出穿越三游防區滾地安打，帶有2分打點，洋基3比1領先。

5局下，勒梅休從塞爾手中揮出中右外野方向全壘打，這發陽春砲是他本季第6轟，洋基領先擴大到3分。

哈普主投5局，僅被敲3支安打，送出5次三振，靠隊友火力掩護拿下本季第5勝。哈普退場後，洋基運用勝利方程式，3任中繼投手都未失分，終結者柴普曼（Aroldis Chapman）9局上登場關門，以再見三振結束比賽，本季第16次救援成功入袋。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後表示，哈普渡過前兩局亂流，表現倒吃甘蔗，投手群發揮正常，打者也把握機會給予塞爾痛擊，是此役致勝關鍵。

塞爾此役主投6局，丟掉4分，但飆出10次三振，近8次先發第6度單場雙位數三振，無奈隊友不捧場，全場僅敲5支安打，塞爾苦吞本季第7敗。

洋基本季飽受傷兵困擾，二線球員補上戰力缺口，此役過後戰績37勝19敗，持續在美聯東區領先，本季對戰紅襪3戰全勝。紅襪吞下3連敗，戰績29勝28敗，暫居美聯東區第3，落後洋基8場半勝差。（編輯：施燕飛）1080601