曾上場前就輸給自己 羅國華調整出力點重拾身手

（中央社記者楊啟芳桃園1日電）富邦悍將投手羅國華近2場出賽表現都相當關鍵，他表示，其實在去年遇到大低潮，還沒上場就先輸了，不過慢慢調整下半身姿勢，改善投球出力點後，球速、控球及自信都恢復不少。

悍將總教練陳連宏曾說，羅國華連2場出賽表現都相當關鍵。5月24日對Lamigo桃猿，在5局上滿壘時接手投球，結果連解決2個打者，沒有掉分；5月30日對統一獅時，先發投手林煜清僅投3.2局，羅國華接著中繼2.1局，沒被敲安打、也沒有投保送，無失分拿下勝投。

對於5月24日在滿壘時上場，羅國華坦言：「一定會緊張，但後面的隊友一直鼓勵我守住，我也專注在比賽中，想辦法把危機守下來。」至於5月30日中繼2.1局，羅國華則表示，這場狀況不錯，變化球能搶到好球數，直球也有投出來。

羅國華2011至2016年在美職雙城隊小聯盟，2017年季中加入悍將，該年出賽29場，防禦率5.54。他指出，剛回中職時因觀眾加油方式與美國不同，張力較大，自己也比較亢奮，不過現在已慢慢習慣。

去年羅國華出賽14場，防禦率也是5.54，穩定性都稍嫌不足。羅國華表示，由於去年上半季找不到投球出力點，一度陷入低潮，不斷被打之後自信心也下降，「那時候還沒上場投球就先輸了」，當時球速也下降，大約在141公里左右。

不過羅國華從去年開始調整下半身姿勢，一直持續到現在，花了不少時間改善，期間除了投手教練，王建民也幫助很多。現在羅國華控球改善許多，均速也恢復到142至144公里之間，雖然看起來並不多，但他說球質變好很多。（編輯：張芷瑄）1080601