遭巴西女子指控強暴 內馬爾否認

（中央社里約熱內盧2日綜合外電報導）針對一名巴西女子指控，她在法國巴黎一間高檔旅館遭到巴西足球明星內馬爾（Neymar）性侵，內馬爾今天予以否認。

內馬爾在Instagram上傳長達7分鐘的影片，他在影片中表示：「我被控強暴，這是嚴重且強烈的指控，這令我十分驚訝。這真是一件醜陋和不幸的事，因為只要認識我的人都知道我是怎樣的人，他們知道我絕不會幹這種事。」

現年27歲的內馬爾隨即展示WhatsApp上他與該名女子的一連串通訊內容，其中包括這名女子上空躺在床上的照片。

內馬爾強調：「當時確實有親密的時刻，但必須公布出來，才能證明當時真的並未發生任何事。」

這名姓名未公開的女子告訴聖保羅警方，她在社群媒體Instagram認識內馬爾，是內馬爾建議倆人在巴黎碰面，也就是他所屬球隊巴黎聖傑曼隊（Paris St Germain）所在地。

女方向警方供稱，內馬爾當晚來到旅館，「明顯喝醉」，倆人談天、愛撫，「然而，內馬爾突然暴躁起來，並透過暴力在違背她的意願下從事性行為」。

女方2天後返回巴西，離開法國時並未向當地警方報案，因為她「情緒太過激動，害怕在另一個國家通報實情」。（譯者：蔡佳敏＆嚴思祺）1080602