更多編輯台推薦新聞：
王柏融手感燙單場敲5安 跨場連6打席敲安
運動

王柏融手感燙單場敲5安 跨場連6打席敲安

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

美空軍官校畢典揮國旗 劉欣學立志駕馭F-16戰機
政治

美空軍官校畢典揮國旗 劉欣學立志駕馭F-16戰機

劉克襄：中央書局像是通往世界的一扇門
文化+

劉克襄：中央書局像是通往世界的一扇門

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

遭巴西女子指控強暴 內馬爾否認

最新更新：2019/06/02 17:36

（中央社里約熱內盧2日綜合外電報導）針對一名巴西女子指控，她在法國巴黎一間高檔旅館遭到巴西足球明星內馬爾（Neymar）性侵，內馬爾今天予以否認。

內馬爾在Instagram上傳長達7分鐘的影片，他在影片中表示：「我被控強暴，這是嚴重且強烈的指控，這令我十分驚訝。這真是一件醜陋和不幸的事，因為只要認識我的人都知道我是怎樣的人，他們知道我絕不會幹這種事。」

現年27歲的內馬爾隨即展示WhatsApp上他與該名女子的一連串通訊內容，其中包括這名女子上空躺在床上的照片。

內馬爾強調：「當時確實有親密的時刻，但必須公布出來，才能證明當時真的並未發生任何事。」

這名姓名未公開的女子告訴聖保羅警方，她在社群媒體Instagram認識內馬爾，是內馬爾建議倆人在巴黎碰面，也就是他所屬球隊巴黎聖傑曼隊（Paris St Germain）所在地。

女方向警方供稱，內馬爾當晚來到旅館，「明顯喝醉」，倆人談天、愛撫，「然而，內馬爾突然暴躁起來，並透過暴力在違背她的意願下從事性行為」。

女方2天後返回巴西，離開法國時並未向當地警方報案，因為她「情緒太過激動，害怕在另一個國家通報實情」。（譯者：蔡佳敏＆嚴思祺）1080602

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報