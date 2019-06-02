蔣智賢雙響砲手感燙 教頭陳連宏：身體沒問題

（中央社記者楊啟芳桃園2日電）富邦悍將蔣智賢昨天演出雙響砲，打擊近況相當好，他說，開季受傷勢影響調整比較慢，加上自己心態放寬，已慢慢進入狀況；至於外界關心蔣智賢腳傷，總教練陳連宏澄清沒有問題。

蔣智賢昨天對Lamigo桃猿演出單場雙響砲，分別是在第3局的陽春砲以及第9局的2分砲，5月30日也有單場4打數4安打表現，最近打擊手感火燙。蔣智賢表示，已經慢慢進入狀況，開季時因為第1場就被觸身球砸傷，之後腳也受傷，導致調整進度有一點落差。

蔣智賢本季全壘打進度較慢，首轟5月15日出爐，加上昨天的雙響砲，目前共4支全壘打，長打率則是4成95。對於今年的長打產出，他說：「一開始因為人家布陣，長打球比較容易被接殺，所以之後心態放寬，安慰自己被接到的球都滿強的。」

最近外界疑問蔣智賢帶著尚未痊癒的腳傷上場，陳連宏澄清：「現在他身體沒有任何問題。」至於昨天蔣智賢守三壘，今天擔任指定打擊，陳連宏指出，昨天DH是胡金龍，今天讓蔣智賢打DH，兩人與林益全輪流，更早之前悍將的DH則是高國輝及胡金龍輪流。（編輯：管中維）1080602