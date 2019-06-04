中職二軍悍將陳品捷猛打賞 獅隊古林睿煬吞敗

（中央社記者楊啟芳台北4日綜合報導）中華職棒二軍今天在澄清湖棒球場賽事，由富邦悍將對統一獅，靠著開路先鋒陳品捷繳猛打賞，及先發林晨樺5局失1分帶領下，悍將以8比3奪勝，獅隊先發古林睿煬吞敗。

悍將今天派出林晨樺先發，獅隊則是新秀古林睿煬，3局上悍將就有攻勢，戴培峰、張瑞麟接連安打後，輪到第1棒陳品捷，敲出三壘安打，帶有2分打點，楊晉豪接著擊出高飛犧牲打；4局上則是陳勤宗轟出2分全壘打。

7局上陳品捷靠著二壘手江亮緯失誤上壘，之後投手發生牽制失誤，石翔宇再補上安打，帶有1分打點，王詩聰、張詠漢也都有安打演出，再添1分。9局上陳品捷選到保送後，利用楊晉豪安打、暴投及張詠漢高飛犧牲打，跑回球隊第8分。

獅隊僅於第4、8及9局各進帳1分，4局下郭阜林轟出陽春砲，8局下羅國龍獲保送後，陳重廷、郭阜林安打攻下1分，9局下鄭鎧文再轟陽春砲。終場悍將二軍以8比3擊退獅隊二軍。

悍將先發林晨樺投5局，被敲4支安打，包括郭阜林的陽春砲失1分，送出6次三振，奪下勝投。之前因狀況不佳下二軍的陳品捷，今天4打數敲3支安打，且一壘、二壘、三壘安打各1支，包辦2分打點、跑回3分，從5月18日在二軍出賽開始場場有安打，目前打擊率4成72。

獅隊先發古林睿煬投4.1局，被敲8支安打，投3次保送、4次三振，失5分吞敗；目前他在二軍先發4場，拿下0勝3敗，防禦率8.49。獅隊總教練黃甘霖日前曾表示，古林睿煬最快上半季尾聲會上一軍先發，最慢則是下半季，還須多觀察。（編輯：陳俊碩）1080604