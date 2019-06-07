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澳洲羽球公開賽 周天成王子維雙雙進4強

最新更新：2019/06/07 19:27

（中央社記者龍柏安台北7日電）台灣羽球名將周天成與「羽球王子」王子維今天在澳洲羽球公開賽男單8強各自闖關，紛紛以直落二拍落對手，攜手挺進4強。

才剛結束蘇迪曼盃羽球混合團體賽，周天成、王子維等人馬不停蹄轉戰南半球的澳洲羽球公開賽，世界排名第4的周天成，今天全場僅用31分鐘，以21比14、21比8輕取馬來西亞24歲好手宋浚洋。

榮膺大會頭號種子的周天成，今天遭遇世界排名72的大馬球員宋浚洋，兩人過去沒有任何交手紀錄，開局雙方互探虛實，在9比9打平後，周天成展開攻勢，一口氣連拿6分甩開對手糾纏，也提前奠定勝基，先以21比14拿下。

次局周天成攻勢更猛，在開局短暫地打成4比4平後，周天成靠著一波11比2強攻，以摧枯拉朽之勢底定戰局，最終以21比8輕鬆取得4強門票，明天他將與大會第3種子、印尼好手克里斯蒂（Jonatan Christie）對決。

目前世界排名32的王子維，本季逐漸擺脫腰傷困擾，更在澳洲一飛沖天，今天他在8強以21比18、21比16拍落全球排名39的日本好手坂井一將，本季首度挺進4強，接下來他將與大會第2種子、印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting）爭搶冠軍賽門票。

而同步挺進8強的台灣男雙組合廖敏竣與蘇敬恒，今天則以19比21、12比21，不敵世界排名第3的中國組合李俊慧與劉雨辰，無緣4強。（編輯：張芷瑄）1080607

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