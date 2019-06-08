王建民返台 14日重回投手丘為悍將開球

中職富邦悍將隊客座投手教練王建民6月初回到台灣，持續在二軍協助投手訓練，也將於14日重回投手丘，在新莊棒球場擔任中職開球嘉賓。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年6月8日

（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職富邦悍將隊客座投手教練王建民，季初告假返美，6月初回到台灣，持續在二軍協助投手訓練，也將於14日重回投手丘，在新莊棒球場擔任中職開球嘉賓。

去年底悍將隊宣布繼續請王建民任客座投手教練，期間至今年年底，今年季初王建民向球團告假返美，雖然人不在台灣，但仍透過影片遠距離指導二軍投手群，並追蹤球員訓練狀況。

王建民6月初返台，馬上投入協助悍將二軍訓練，這段期間與悍將隊建立起合作默契，王建民也盼自己的經驗能幫助悍將隊投手群進步，提升球隊的投手戰力。

悍將隊今天發出新聞稿，王建民旅美征戰的時光是台灣人共同的回憶，雖然旅美生涯不斷受傷勢所苦，但始終展現不放棄的精神，悍將隊14日於主場新莊棒球場與中信兄弟隊交手，將邀請王建民任開球嘉賓，「為悍將投出充滿後勁的精彩好球」。

王建民返美期間受訪時也再次表示，還沒正式宣布退休，因為捨不得離開球場，仍想念與隊友四處征戰比賽的感覺。（編輯：張雅淨）1080608