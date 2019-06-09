丁世偉場內全壘打又勝投 華南青少棒北市勝屏東

（中央社記者楊啟芳台北9日電）華南金控盃青少棒賽，今天在天母棒球場進行屏東縣與台北市賽事，北市丁世偉投打俱佳，先發4局無失分奪勝投，還敲3分打點場內全壘打，助球隊以13比2提前在6局擊退屏東。

1局上台北市靠著陳麒安、余梓銘、高家鴻安打，以及陳煜盛的保送，攻下2分；3局上第6棒丁世偉擊出場內全壘打，帶有3分打點。第4局台北市更攻下大局，從陳麒安遭觸身球開始，一連出現6支安打、3次保送，打了12個人次，得到6分奠定勝基。

雖然5局下屏東縣的陳祐安敲二壘安打後，張士群、許少捷、唐飛接連安打，反攻2分，不過6局上台北市余梓銘敲2打點二壘安打，終場以13比2提前在6局擊退屏東縣。

台北市先發投手丁世偉投打俱佳，先發投4局用60球，被敲4支安打，送出3次三振無失分，拿下勝投；打擊部分，3打數敲出2支安打，包含一支場內全壘打，包辦5分打點為全隊最多。

丁世偉表示，今天是打棒球以來第2次敲場內全壘打，球打出去後看到教練手勢就全力跑。他指出，最近打擊有點低潮，跟球太晚導致擊球掌握不好，不過今天已經稍微找回手感。

對於投球表現，丁世偉說：「滿滿意的，準度、球速都有出來，力道也有出來。」丁世偉認為自己在投球比較有優勢，從小六開始練投的他，目標透過這次選拔賽入選U15亞洲青少棒錦標賽國手。

昨天台北市首戰遇上強隊桃園市，以2比16敗北，落入敗部。總教練洪致遠表示，第一場確實不好打，且有一批球員已經入選小馬聯盟國手，人手有些不足；但洪致遠說：「從敗部開始打也可以，對我們有信心，可以打到四強，不過守備是罩門，不太穩定。」（編輯：陳惠珍）1080609