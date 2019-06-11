NBA總冠軍第6戰 勇士在主場甲骨文體育館最終戰

（中央社奧克蘭10日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今天在總冠軍賽第5戰以106比105險勝多倫多暴龍，第6戰將回到勇士主場甲骨文體育館進行，同時也是勇士在這座NBA歷史最悠久場館的最後一場比賽。

衛冕軍勇士今天在總冠軍賽第5戰險勝後，暴龍在系列賽仍以3比2領先，第6戰將於13日（台灣時間14日上午9時）移師勇士主場甲骨文體育館（Oracle Arena）進行。

勇士後衛湯普森（Klay Thompson）表示：「我們的目標是讓他們回到飛機上，讓他們回到奧克蘭。我們還欠自家球迷一場甲骨文體育館的比賽。」

擁有53年歷史的甲骨文體育館，從1971年以來就一直是勇士主場，但勇士下個球季將遷到舊金山的新場館，這座新館耗資10億美元打造。

上週勇士在主場連輸兩場給暴龍，如果他們能在第6戰取得甲骨文體育館的最後主場勝利，決定冠軍的第7戰將於16日（台灣時間17日）回到多倫多進行。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）說：「我們肯定會懷念這裡。我們期待新的球場，那會很了不起的，但我們總是會懷念甲骨文。」

勇士前鋒葛林（Draymond Green）也說：「這棟建築一直都很獨特，所以我認為這是一個相當特別的時刻。」

甲骨文體育館於1966年啟用，最初是為了北美職業冰球聯盟（National Hockey League, NHL）比賽所建，美國老牌搖滾樂團「死之華合唱團」（Grateful Dead）也在這舉辦過66場音樂會。

2017年NBA總冠軍系列賽，勇士以4勝1敗解決克里夫蘭騎士，這是勇士唯一一次在甲骨文體育館封王奪冠。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1080611