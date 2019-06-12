洋基打線3轟擊潰大都會 田中將大止敗[影]

美國職棒大聯盟紐約洋基強棒瓦伊特11日揮出致勝3分砲，本季第16轟出爐，助球隊以12比5擊敗大都會隊，系列賽拔得頭籌。（資料照片）中央社記者尹俊傑紐約攝 108年6月12日

（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）美國職棒大聯盟今天上演地鐵大戰，紐約洋基靠厄謝拉、瓦伊特與桑傑士開轟，12比5擊敗大都會隊，系列賽拔得頭籌。洋基日籍投手田中將大擺脫低潮，拿下睽違一個月的勝投。

洋基大都會系列賽首戰原訂昨晚進行，因雨延至今天下午補賽，洋基球場一日兩戰。首場比賽前段形成拉鋸戰，3局上，兩隊1比1平手，大都會麥尼爾（Jeff McNeil）從田中將大手中揮出3分砲，超前比數。

洋基不甘示弱，3局下扳回一城，4局下先靠厄謝拉（Gio Urshela）2分砲追平比數，瓦伊特（Luke Voit）隨後揮出3分砲，這發致勝全壘打是他本季第16轟。洋基這半局以兩發全壘打灌進5分，奠定勝基。

5局下，洋基打線乘勝追擊，兩人出局後連3支安打，再得2分，取得9比4領先，也將大都會先發投手惠勒（Zack Wheeler）打下場。

兩隊6局上、7局下各得一分。8局下，洋基強打捕手桑傑士（Gary Sanchez）揮出2分砲，本季第20轟出爐，追上西雅圖水手的安卡納松（Edwin Encarnacion），並列美國聯盟全壘打王。

洋基打線連14場開轟，此役共擊出15支安打，7到9棒包辦8支，厄謝拉與莫拉萊斯（Kendrys Morales）各有3安。本季異軍突起的厄謝拉進帳4分打點，只差三壘安打就能達成完全打擊，表現亮眼。

瓦伊特與桑傑士各進帳3分打點，稱職扛起中心棒次。去年季中加盟洋基的瓦伊特以16轟創個人單季新高，桑傑士則成為洋基隊史第6名生涯累積3季20轟以上的捕手。

田中將大主投6.2局，被敲7支安打，掉5分（責失4分），送出7次三振、沒有保送，拿下5月12日以來首勝，本季第4勝到手。田中陷入2連敗低潮之際，女兒7日出生，顯然為他帶來好運。

洋基全場發生3次失誤，總教練布恩（Aaron Boone）賽後表示，守備不穩令田中將大投得有點辛苦，扣除被麥尼爾敲3分砲，田中整體投球表現還不錯，直球與滑球搭配奏效，叉指快速球也有一定水準。（編輯：馮昭）1080612