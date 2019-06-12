赴波士頓接受第2次手術 歐提茲術後復原良好

（中央社紐約11日綜合外電報導）前美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪球星「老爹」歐提茲日前在多明尼加遭槍擊，他在當地開完刀後，又被送到波士頓接受第2次手術，他的妻子今天表示，歐提茲目前復原狀況良好。

前紅襪重砲歐提茲（David Ortiz）9日在家鄉多明尼加一間夜店遭歹徒開槍，他中彈後被送往當地醫院接受手術，狀況稍穩定後，紅襪球團派出專機將歐提茲送到美國波士頓進行後續治療。

歐提茲的太太蒂芬妮．歐提茲（Tiffany Ortiz）透過紅襪球團發表聲明：「大衛（歐提茲）昨晚被送到麻州綜合醫院（Massachusetts General Hospital），並進行順利的第2次手術」

「今天早上他狀況穩定，也已經清醒，並在加護病房舒服得休息著，預計未來幾天他會持續待在加護病房。」

43歲的歐提茲20年大聯盟生涯從明尼蘇達雙城開始，打了6年後轉戰紅襪，並在那裡發光發熱，之後14年期間，歐提茲幫助紅襪3度拿下世界大賽冠軍。

歐提茲生涯出賽2408場，揮出541支全壘打、掃進1768分打點，並10度入選全明星賽。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1080612