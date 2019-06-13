買凶殺人 凶嫌為25萬槍擊前紅襪重砲歐提茲

（中央社聖多明哥12日綜合外電報導）前美國職棒大聯盟MLB球星歐提茲在多明尼加遭到槍擊，多明尼加警方今天表示，已逮捕與此案有關的5人，包括宣稱扣下扳機的男子，還說有人支付近8000美元買凶殺人。

警察局長包蒂斯塔（Ney Bautista）說，一名25歲男子承認9日在聖多明哥一家夜店，朝前波士頓紅襪球星歐提茲（David Ortiz）背部開槍。

槍擊案發生當天，警方逮捕一名據稱為槍手的摩托車騎士。

目前還不清楚槍手犯案動機和幕後黑手的身分。包蒂斯塔說，警方正在緝捕另外5名嫌犯。

警方表示，這起買凶殺人事件的價碼約8000美元（約新台幣25萬4000元）。

包蒂斯塔告訴記者，槍殺歐提茲的陰謀比原先所想來得複雜，其中包括一輛摩托車上的兩名男子與兩組開車人馬相互合作。

醫師移除歐提茲的膽囊和部分結腸和直腸，他的肝臟也受創。

43歲的歐提茲先在多明尼加接受治療，10日搭機飛往波士頓進行另一次手術。他的家人說，他已能坐起身來，也能下床走幾步。

歐提茲的妻子說：「他的情況穩定，未來幾天仍會待在加護病房，不過康復進度很不錯。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1080613