張竣龍出賽數悍將第二名 戰績近導致想太多

（中央社記者楊啟芳新北14日電）富邦悍將投手張竣龍本季表現相當關鍵，出賽數在球隊排名第二，僅次於陳鴻文，不過最近控球狀況較多，他表示，主要是因為戰績近導致壓力太大，與教練溝通後已經好很多。

張竣龍在去年季中選秀落選，不過之後以自主培訓身分進入富邦悍將，本季就受球隊重用，為悍將主力牛棚投手，在5月底之前出賽17場，拿下4次中繼成功，防禦率僅1.37。

不過進入6月之後，張竣龍狀況不穩，1日對Lamigo桃猿沒有解決任何一人，被敲2支安打，投1次保送，包含朱育賢的滿貫砲，帳面上失3分；9日則是對統一獅投出2次保送、1次觸身球，滿壘後被擊出滾地球掉1分，接替的投手又失2分，記在張竣龍身上。

張竣龍今天說，「技術上沒有問題，心理狀況要調適，這個影響比較大，可能是因為現在戰績只跟Lamigo差一點，上去投的時候想比較多，壓力太大，後來跟教練溝通，投球如果不經過好球帶，打者就不會揮棒，也就無法解決對方。」

張竣龍本季出賽頻繁，目前出賽20場為悍將第二多，僅次於陳鴻文的23場，不過張竣龍表示，現在沒有疲勞狀況，因此狀況不好與疲勞無關，雖然保送多，但球速維持得不錯。他說：「畢竟每天都有在維持體能，春訓也準備很多。」（編輯：管中維）1080614