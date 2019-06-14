贏薪資仲裁後手感燙 陳子豪4打點助兄弟奪勝

（中央社記者楊啟芳新北14日電）中華職棒今天在新莊棒球場的比賽，由中信兄弟對富邦悍將，今天在薪資仲裁獲勝的陳子豪，演出4支3、4打點火燙表現，兄弟以8比5擊退悍將，伯納也認為今天關鍵一擊有出來。

2局下悍將率先攻下分數，林益全敲二壘安打後，蔣智賢、林哲瑄接連安打，攻下1分，接著申皓瑋擊出的球造成二壘手吳東融失誤，再得1分。

4局上兄弟展開反攻，王威晨敲二壘安打，利用吳東融犧牲短打上三壘，陳子豪再擊出高飛犧牲打得1分；5局上王勝偉二壘安打後，王威晨補上安打，帶有1分打點，追平比數。

7局上兄弟攻下大局，滿壘時陳子豪敲清壘二壘安打，帶有3分打點，詹子賢也補上1打點安打，兄弟取得6比2領先；9局上林智勝轟2分全壘打，添保險分。

雖然7局下林哲瑄、李宗賢都敲二壘安打，悍將追回1分；9局下蔣智賢獲保送後，林哲瑄敲1打點二壘安打，方克偉擊出安打再攻1分，不過終場兄弟還是以8比5奪勝。

單場MVP由陳子豪獲得，4打數敲出2支安打，包辦4分打點。剛好今天賽前聯盟公布陳子豪在薪資仲裁勝出，他說：「仲裁有好的結果心情當然比較開心，打得也不錯，但還是專注在場上，沒有特別去想這個事情。」

針對第7局的清壘二壘安打，陳子豪表示，「那時候沒有人出局，後面還有智勝『賢拜』，不會給自己壓力，盡力揮棒，想法比較簡單，也沒有想說要打什麼球，至少要碰到球。」

之前兄弟總教練伯納曾說，輸球原因在於打線欠缺關鍵一擊，不過這場兄弟攻勢串聯，伯納表示，「今天關鍵一擊有出來，壘上有人時掌握好，所以結果跟之前不一樣，棒球說到底就是比誰執行戰術較成功。」

兄弟先發萊福力用103球投8局，被敲6支安打，投1次保送、6次三振，失3分，奪下本季第3勝。伯納稱讚萊福力投球內容相當優質，「他在場上非常好勝，像名鬥士。」（編輯：吳佳穎）1080614