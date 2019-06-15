兄弟9局下再見失誤 悍將驚險奪勝

（中央社記者楊啟芳新北15日電）中華職棒今天在新莊棒球場的比賽，由中信兄弟對富邦悍將，雙方打得膠著，直到第9局還戰成平手，不過9局下悍將張正偉擊出的球造成二壘手再見失誤，終場以4比3擊退兄弟。

雙方前5局都沒能攻下分數，6局上兄弟陳子豪、林智勝安打後，彭政閔擊出高飛犧牲打，先馳得點。

6局下悍將展開攻勢，李宗賢敲二壘安打後，方克偉利用野手選擇上壘，李宗賢也來到三壘，接著張正偉敲二壘安打，帶有1分打點，王正棠也敲出安打，再攻下2分，取得3比1領先。

不過7局上兄弟的王勝偉、王威晨安打後，利用吳東融的犧牲短打，及陳子豪的滾地球攻下1分，張志豪再補上安打，帶有1分打點追平比數。

9局下悍將進攻，陳凱倫敲安打後，林威廷成功犧牲觸擊，方克偉獲故意保送，接著張正偉擊出二壘方向滾地球，二壘手陳偉漢發生再見失誤，終場悍將就以4比3擊退兄弟。

悍將先發投手羅力主投6.2局，被敲出11支安打為本季最多，不過失3分仍是優質先發，另送出5次三振，由於退場時雙方平手，無關勝敗，勝投由第3任投手陳鴻文拿下。

單場MVP由第2任投手林羿豪獲得，他今天在7局上2出局、雙方平手，且一、二壘有人時上場投球，結果三振彭政閔拿下關鍵出局數；下一局更連飆出3次三振。

悍將開路先鋒張正偉也表現優異，5打數敲3支安打，包辦1分打點、跑回1分，最後發生再見失誤的球也是由張正偉擊出，悍將總教練陳連宏表示，「那時並沒有提醒張正偉什麼，因為他狀況很好，讓他順著感覺打就好」。（編輯：張芷瑄）1080615