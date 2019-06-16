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洋基轟垮白襪 再迎全壘打王安卡納松入隊

最新更新：2019/06/16 15:41

（中央社紐約15日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洋基今天8比4擊敗白襪，雖以0.5場勝差在美聯東區位居排頭，但仍與水手交易，延攬當前美聯全壘打王安卡納松（Edwin Encarnacion）。

紐約洋基，今天在托瑞斯（Gleyber Torres）揮出兩分砲，柯特斯（Nestor Cortes Jr.）投5局失2分的情況下，以8比4客場擊敗芝加哥白襪，終止近期3連敗，以42勝27敗在美聯東區暫時位居龍頭寶座，但排名第2的坦帕灣光芒僅以0.5場勝差緊追在後。

托瑞斯今天在4局揮出兩分打點全壘打，這是他本季第15轟，也讓洋基連18場比賽有全壘打演出，這是洋基隊史第2長、大聯盟史上第3長的紀錄。

即便有此表現，洋基仍持續補強，他們用新秀投手瑟恩（Juan Then）與西雅圖水手換來重砲安卡納松。

36歲的安卡納松，因背部痠痛連續缺席水手的3場比賽，但目前仍以21轟暫居美聯全壘打王。

安卡納松過去兩個球季在克里夫蘭印地安人，總計揮出70發全壘打，兩季都掃回107分打點，15年生涯敲出401支全壘打。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1080616

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