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廖乙忠表現獲教頭肯定 有望近期一軍亮相

最新更新：2019/06/16 16:52

（中央社記者謝靜雯新北16日電）中信兄弟隊二軍投手三冠王廖乙忠上半季有機會一軍亮相，兄弟隊總教練伯納直言：「他的表現不是很好，而是非常突出」，並指出，今天黃恩賜一軍出賽很關鍵，需要證明實力留在先發。

中職中信兄弟隊投手廖乙忠本季二軍出賽表現突出，今天二軍與統一獅隊交手，先發投7局僅被敲出1支安打，投出3次保送、6次三振，拿下個人本季二軍第8勝，繼續穩居二軍勝投、防禦率、奪三振王。

伯納談起廖乙忠表現直言：「他的表現不是很好，而是非常突出。」教練團也不斷討論，希望可以找一個適當的時機點讓廖乙忠在一軍先發出賽。

中信兄弟隊今天一軍與富邦悍將隊交手，由本土投手黃恩賜先發，黃恩賜近期先發表現不算突出，今天賽前4場先發出賽最多投到5局，單場失分皆在4分以上，距離上一次先發拿下勝投已經2個多月。

伯納直言，今天黃恩賜的先發出賽表現是關鍵，他要想辦法證明自己能力可繼續留在一軍先發投手輪值名單，若一軍本土投手輪值有異動，廖乙忠會是優先選項，「很有機會上半季後面幾場比賽，有適當時間點看到他一軍登板」。（編輯：陳惠珍）1080616

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