內馬爾被控耍大牌 球團老闆：要不收斂要不走人

（中央社巴黎16日綜合外電報導）法甲足球聯賽巴黎聖傑曼隊（PSG）老闆阿爾赫萊菲警告內馬爾等高薪明星球員，要不開始努力向上，要不就請走人，並稱這支冠軍隊伍不容忍「大牌舉止」。

阿爾赫萊菲（Nasser Al-Khelaifi）告訴雜誌「法國足球」（France Football）說：「球員們必須承擔比以前更多的責任。」

他說：「有必要改頭換面，他們必須做更多、更努力，他們不是來這裡享樂的，假如他們不同意，那大門始終開著，我不想再看到大牌舉止了。」

「我察覺到改變的必要，否則我們將無路可走。」

儘管他未指名道姓，但似乎沒有太大懸念他矛頭指的是巴西球星內馬爾（Neymar）。

27歲的內馬爾因疑似在法國巴黎性侵女網友，本月11日在巴西遭警詢問5小時。內馬爾否認犯行。

內馬爾在法國引發的爭議不只這一樁。

3月，巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）在歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）被英超勁旅曼徹斯特聯隊（Manchester United）淘汰，受傷在台上觀賽的內馬爾不滿球隊吞敗，上社群媒體Instagram批評裁判。

「這太丟臉了，他們讓4個不懂足球的人在電視前看慢動作重播。」

內馬爾因這席話被歐洲足球總會禁賽3場，下個賽季歐冠的前3場比賽都無法上場。

接著在法國盃決賽，聖傑曼在敗給勒恩（Rennes）後，內馬爾動手推擠球迷，遭到禁賽兩場。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080617