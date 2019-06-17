中職新人測試會歷10小時 58人獲推薦破紀錄

2019年中華職棒新人測試會17日在新莊棒球場舉行，總計191人通過審核、最終185人報到受測，都是聯盟紀錄，最終總計58人獲推薦，歷時10小時16分鐘落幕。圖為投手林瑋滐受測畫面。中央社記者謝靜雯攝 108年6月17日

（中央社記者謝靜雯台北17日電）2019年中華職棒新人測試會今天在新莊棒球場舉行，總計191人通過審核、最終185人報到受測，都是聯盟紀錄，今天5隊教練團、球探合計43人到場，最終總計58人獲推薦。

中職新人測試會受味全龍加盟刺激，今年報名人數增加不少，191人通過審核取得受測資格，最終185人報到，測試會從今天早上8時30分開始，歷時10小時16分鐘落幕。

中信兄弟隊出動領隊、教練團、翻譯、球探共16人，為5球隊最多，統一獅隊教練團、球探共11人到場，味全龍隊則有9人出席，Lamigo桃猿隊5人到場，富邦悍將隊則由2名球探坐陣，除了悍將隊外，4隊總教練都有出席，合計43人到場觀察選手。

台南市成棒隊投手林子昱，投出此次測試會最快148公里，林子昱2018年就曾參加中職選秀會，但沒有獲得球團青睞，此次再挑戰，味全龍隊總教練葉君璋點名印象深刻，也有獲得球團推薦參加選秀。

獲得推薦球員總計58人，為歷年最多，其中投手28人，分別為吳逸平、陳冠偉、趙璟榮、簡子烜、王偉軒、佟百聖、李宇翔、林瑋滐、徐彩筌、許少綸、曾盛淳、黃勃睿、賴威誠、石弘傑、李建勳、林子昱、吳仁傑、王鵬斐、陳韋霖、吳俊文、許吉仁、楊程皓、楊翔皓、劉俊廷、蔡松嶧、張哲豪、黃東淯、劉宇鈞。

獲推薦捕手7人，為柯育民、黃昱豪、王膺鵬、牛塏曄、全浩瑋、蔡瑋泰、詹竣翔，內野手12人為杜文孝、張育豪、馮子峻、林桀晨、黃明真、楊瑞承、丁朝原、顏聖賢、劉任傑、林雨力、林郁祐、陳聖賢。

外野手11人為許哲榮、劉鎰嘉、潘俊宇、李威達、阮明契、高淮安、森育彬、廖柏勳、蔡維凡、曹家淵、李聖裕。（編輯：方沛清）1080617