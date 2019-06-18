安卡納松披上條紋衫 洋基爭冠路重砲護航

美國職棒大聯盟重砲手安卡納松改披條紋衫，他表示，自己打球就是為了贏球，得知被換到洋基當下有點驚訝，很喜歡這結果，能到紐約打球令他超級興奮。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年6月18日

（中央社記者尹俊傑紐約17日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基網羅生涯401轟的安卡納松，因傷缺陣大半季的史丹頓與賈吉即將歸隊，本季爭冠火力加乘，但先發輪值略顯薄弱，洋基總管凱許曼暗示還會有補強動作。

洋基15日以新秀投手瑟恩（Juan Then）及大筆現金，從西雅圖水手換來36歲的安卡納松（Edwin Encarnacion）。安卡納松披上條紋衫前，本季累積21轟，暫居美國聯盟全壘打王，這筆交易充分展現洋基爭冠決心。

安卡納松曾3度入選明星賽，加盟洋基後改披30號戰袍，今天正式加入洋基陣容，晚間在洋基球場出戰坦帕灣光芒，扛起第5棒、擔任指定打擊。

對這位馳騁賽場15季卻未嘗過奪冠滋味的老將來說，本季可能是高掛球鞋前最接近世界冠軍的機會。他在賽前記者會強調自己打球就是為了贏球，得知被換到洋基當下有點驚訝，很喜歡這結果，能到紐約打球令他「超級興奮」。

洋基另兩門重砲史丹頓（Giancarlo Stanton）與「法官」賈吉（Aaron Judge）本季因傷所苦，本週有望歸隊。即使少了他們，洋基打線仍不好惹，勒梅休（DJ LeMahieu）今晚3局下揮出2分砲，洋基連續開轟場次延續到20場，為隊史第2長紀錄。

安卡納松說，迫不及待和賈吉與史丹頓並肩作戰，到時肯定會很好玩，「我們一定會轟超多全壘打，也會一起贏很多球賽」。

今晚賽前，安卡納松本季出賽65場，打擊率2成41，21支全壘打，49分打點。自2010年以來，他累積322轟，傲視美聯；生涯累積401轟，在大聯盟現役球員中排名第3，僅次於普侯斯的645轟（Albert Pujols）及卡布瑞拉的469轟（Miguel Cabrera）。

洋基強打捕手桑傑士（Gary Sanchez）本季已有20轟，安卡納松披上條紋衫後，美聯唯二20轟以上的重砲手都在洋基，對暫居美聯東區榜首的洋基來說如虎添翼。

不過，洋基爭冠最大隱憂在先發輪值。王牌投手塞維里諾（Luis Severino）受肩傷困擾，本季復出希望渺茫，其餘先發投手又有年紀偏大、傷病疑慮、季後賽經驗不足等問題，使洋基終結9年奪冠荒充滿挑戰。

擔任洋基總管超過20年的凱許曼（Brian Cashman）坦言，安卡納松棒子很有威力，可增加調度彈性，但帶來的火力並非洋基最需要補強的部分。

距離7月31日交易大限還有6週左右，洋基正積極收集情報，物色可換來的先發投手。凱許曼說，洋基會積極補強戰力，但積極之餘也要精打細算，仔細衡量交易成本。

凱許曼說：「如果進季後賽，我們會很驕傲，但中途被淘汰卻令人驕傲不起來。我們希望球季落幕時能得到眾人景仰，總之，我的工作還沒結束。」（編輯：周永捷）1080618