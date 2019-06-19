張育成傷後復出1安1打點 胡智為挨2分砲

（中央社記者楊啟芳台北19日綜合報導）印地安人3A的張育成經過1個半月休息後，今天復出比賽，3打數敲1支安打，還有1支高飛犧牲打，包辦1分打點；同場胡智為投2局被轟一發2分砲，失2分。

張育成因手指傷勢，上次出賽已是4月底的事情，休息超過1個半月後，終於在今天印地安人3A對雙城3A的比賽中復出，先發打第8棒，擔任指定打擊。

第3局首打席張育成擊出中外野飛球出局，第4局擊出一壘方向飛球出局，第6局敲出右邊方向安打，第8局在球隊以5比8落後時，擊出高飛犧牲打，帶有1分打點。下一棒羅沙雷斯（Adam Rosales）接著轟出2分全壘打，追平比數，之後印地安人3A連出現2支二壘安打，超前比分。

終場印地安人以9比8逆轉雙城3A，總計張育成3打數敲出1支安打，包辦1分打點，目前在3A出賽16場，打擊率1成61。

同為印地安人3A的台灣投手胡智為今天也有出賽，先發投手僅投4局，就被敲8支安打，掉6分；第5局胡智為登板後援，不過被敲安打後，再被羅柯（Brent Rooker）轟2分砲，接著用2個滾地球、1個飛球，拿下3個出局數。

第6局胡智為續投，分別用滾地球、飛球及三振，演出3上3下。總計胡智為投2局，被敲出2支安打，包含一發全壘打，失掉2分，目前出賽12場含7先發，拿下1勝3敗，防禦率6.50。（編輯：張雅淨）1080619