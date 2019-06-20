洋基打爆光芒王牌 沙巴西亞250勝到手

美國職棒大聯盟紐約洋基投手沙巴西亞生涯250勝到手，連同4月達成3000次三振，成為大聯盟史上第14位擁有如此成就的投手，退役後幾乎篤定入選名人堂。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年6月20日

（中央社記者尹俊傑紐約19日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基今天迎戰坦帕灣光芒，首局狂灌6分，打爆光芒王牌投手史奈爾，終場以12比1贏球，老將沙巴西亞拿下睽違近一個月的勝投，達成生涯250勝里程碑。

38歲的沙巴西亞（CC Sabathia）在大聯盟征戰19季，季前預告今年是球員生涯最後一季，期望再為洋基拚一座世界冠軍。他4月底達成生涯3000次三振，如今再踏進250勝俱樂部，成為大聯盟史上第14位擁有如此成就的投手，高掛球鞋後幾乎篤定入選名人堂。

沙巴西亞賽後在家人陪同下出席記者會。談到加入250勝、3000次三振俱樂部時，沙巴西亞說：「看到我的名字能跟偶像並列，那些名字幾乎等同棒球史，成為其中一分子意義非凡，達成里程碑對我來說充滿樂趣。」

沙巴西亞在隊友相挺下投得輕鬆，6局只被敲3支安打，失一分，送出7次三振。6局上，洋基5分領先，沙巴西亞以三振解決光芒打者洛威（Brandon Lowe），以94球完成先發任務。勝投在望的他步下投手丘時，主場球迷報以熱烈歡呼。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後提到，沙巴西亞下場時狠狠瞪他一眼，雖然沒開口，但似乎是想爭取7局上續投。沙巴西亞在記者會證實他想投下去，並說自己好勝心很強，一向想留在場上奮戰。

洋基首局便攻下大局，桑傑士（Gary Sanchez）3分砲、厄謝拉（Gio Urshela）滿壘時獲觸身球擠回一分，勒梅休（DJ LeMahieu）再補上帶有2分打點的短程安打。洋基一口氣打了11人次、灌進6分，開路先鋒勒梅休更在單局內繳出雙安表現。

桑傑士這發全壘打是他本季第21轟，洋基連續開轟場次延續到22場，只差3場就能追平1941年締造的隊史紀錄。

光芒先發投手史奈爾（Blake Snell）找不到好球帶，被敲2支安打、送出4次保送，僅解決一名打者就被換下，首局掉6分全算在他頭上。去年獲美國聯盟賽揚獎的史奈爾苦吞本季第6敗，此役是他生涯先發局數最短的比賽。

光芒5局上扳回一城，洋基7局下攻勢再起，以保送與連續安打再添2分。托瑞斯（Gleyber Torres）隨後在光芒傷口上灑鹽，揮出生涯首發滿貫砲，本季第16轟出爐，助洋基將領先擴大到11分，並保持到比賽結束。

沙巴西亞走出3連敗低潮，拿下5月22日以來首勝，本季第4勝入袋。

沙巴西亞2001年初登大聯盟，效力克里夫蘭印地安人8季，累積106勝。2008年季中轉到密爾瓦基釀酒人，半季進帳11勝。2009年，沙巴西亞加盟洋基首季便初嚐奪冠滋味，11季來替洋基拿下133勝，隊史排名第10。

沙巴西亞曾6度入選明星賽，2007年榮獲美聯賽揚獎，生涯250勝、3043次三振、3533局投球、315場優質先發，都是大聯盟現役投手之冠。

曾在球員時代與沙巴西亞交手的布恩說，沙巴西亞能改造自己，長年保持優異成績，關鍵在於運動能力佳，也有很棒的投球機制。布恩預言，沙巴西亞退役5年後首次獲得票選資格就會入選名人堂。

沙巴西亞謙稱自己很幸運，生涯與一群好球員並肩作戰，特別是前隊友派提特（Andy Pettitte）與李維拉（Mariano Rivera）教他投卡特球，貢獻不可磨滅，「如果沒有在2014年學會這球路，我也許早就投不下去了，他們願意幫助指導，對我意義非凡」。

洋基3連勝橫掃強敵光芒，近期拉出5連勝，領先光芒勝差拉大到3.5場，美聯東區龍頭愈坐愈穩。洋基明天起將在主場與休士頓太空人進行4連戰，太空人暫居美聯西區榜首，兩強遭遇精采可期。（編輯：施燕飛）1080620