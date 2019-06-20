NBA狀元熱門威廉森 輕鬆面對詹姆斯接班人盛名

杜克大學前鋒威廉森（圖）是美國職籃NBA選秀狀元熱門人選，被譽為詹姆斯接班人。面對盛名帶來的壓力，威廉森強調只想做自己，打球不是為了滿足他人期待。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年6月20日

（中央社記者尹俊傑紐約19日專電）美國職籃NBA選秀會前夕，狀元大熱門威廉森是鎂光燈焦點。籃壇對他寄予厚望，甚至譽為詹姆斯接班人，面對這股無形壓力，威廉森強調只想做自己，打球不是為了滿足他人期待。

NBA年度選秀會預定台北時間21日上午7時在紐約舉行。根據ESPN等體育網站模擬結果，今年選秀如不出意外，出身名校杜克大學（Duke University）的18歲體能怪物威廉森（Zion Williamson）將成為狀元，加盟擁有第一順位選秀權的紐奧良鵜鶘隊。

後衛莫蘭特（Ja Morant）預計以榜眼之姿，加盟據傳剛送走主力控衛康利（Mike Conley）的溫哥華灰熊。與威廉森在杜克大學並肩作戰的加拿大籍前鋒巴瑞特（RJ Barrett）有望以探花之姿，成為紐約尼克生力軍。

今天舉行的選秀前記者會，上述3人獲得最多關注目光，採訪席被大批媒體擠得水洩不通。還沒進NBA就名震江湖、被譽為「詹皇」詹姆斯（LeBron James）以來最強新秀的威廉森更是焦點中的焦點。

鵜鶘日前才將主力中鋒戴維斯（Anthony Davis）換到洛杉磯湖人，幾乎確定這支小市場球隊將以威廉森為核心重建。被問到對紐奧良印象如何，威廉森沒把話說死，僅表示當地人似乎很期待他加入，但鵜鶘球團只說「可能會」選他。

至於外界期待是否形成壓力，威廉森說：「我不把那當作壓力，我只愛打籃球而已，我打球不是為滿足他人期待。他們大可設定期望，但我無意隨之起舞。我就做我自己，盡可能拿出最好表現。」

由於威廉森遲到約15分鐘，與他同梯次的巴瑞特準時結束訪問後，特別「亂入」扮演記者，詢問威廉森身為詹姆斯以來最強新秀的感覺如何。威廉森四兩撥千斤，對著巴瑞特的手機鏡頭笑著回答：「感覺就像身為巴瑞特。」

巴瑞特顯然沒得到滿意答案，笑說「我的老天爺」後離去。

威廉森雖迴避提起詹姆斯，言談中還是充滿自信，提到自己好勝心超強，每個NBA球員都想一對一單挑。他說，自己才18歲，球技持續進步，三分球愈投愈準之外，適應大學籃球節奏的能力也不錯，而且他具備堅定意志，為了贏球肯付出一切。

與威廉森相比，莫蘭特出身名不見經傳的肯塔基州莫瑞州立大學（Murray State University），知名度差了一截。但他擁有6呎3吋（190.5公分）身高與優異控球能力，早已被視為今年選秀頂尖控衛，有望接替效力灰熊12季的康利，成為建軍基石。

莫蘭特受訪時始終不願拿其他後衛和自己比較，只說柯瑞（Stephen Curry）與麥卡倫（CJ McCollum）等明星球員打出自我風格，為他這類球員帶來機會，令他躍躍欲試。

面對在NBA打不好恐面臨酸言酸語的局面，從小就不被看好、靠苦練打出名堂的莫蘭特已做好心理準備。

他說：「我很喜歡負能量。別人若說『他沒跟強者打過、他太小隻、他投籃超不準』，這種負能量反而能鞭策我，我完全不在意，因為我老爸是第一個不斷酸我的人。如果我能忍受他，其他人這樣我也能忍。」（編輯：施燕飛）1080620