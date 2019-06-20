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有望NBA選秀首輪中選 日球員八村壘：不可思議

最新更新：2019/06/20 17:45

（中央社東京20日綜合外電報導）具日本國籍的籃球球員八村壘，有機會成為日本首位在美國職籃NBA選秀會第一輪被選走的球員。八村今天出席記者會談到心境時說，感到不可思議，但能獲此評價很開心。

日本放送協會（NHK）報導，NBA選秀會將於美國時間20日（台灣時間21日）在紐約舉行，理論上由30支球隊進行2輪選秀，總共會選走60名球員。

八村壘今年21歲，出身富山縣，父親是西非的貝南共和國人，母親是日本人。八村在美國籃球名校岡薩加大學（Gonzaga University）就讀3年，被評價為一流球員。

選秀會邀請可能在第一輪被選走的20名球員到紐約會場，並在飯店出席記者會。

八村在記者會上說，感到難以言喻的不可思議，他在國中時從還不知道NBA是什麼時開始打籃球，也從未想過自己有一天可以走到這裡；選秀會是很大型的活動，他非常期待。

談到被認為有機會在第一輪被選走而受邀到會場，八村說，能獲此評價很開心。進入NBA的球隊後會變成什麼樣子，他認為很重要，「希望自己能成為滿足球隊要求的球員」。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1080620

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