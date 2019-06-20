全國女棒賽頂新和德奪冠 11月代表出征亞洲盃

（中央社記者楊啟芳台北20日電）108年全國女子棒球錦標賽經過6天比賽，今天決賽頂新和德接棒未來女子棒球隊以8比5擊敗浤量奪冠，以4連勝佳績取得第二屆亞洲盃女子棒球錦標賽代表權，11月將代表台灣出賽。

1局上浤量先馳得點拿下2分，頂新1局下則靠著接連安打，及旅日好手曾琪揮出二壘安打超前。頂新以6比2領先至第4局，不過4局上浤量靠著暴投及連續安打追至2分落後。

4局下頂新陣中另一名旅日好手謝鈺瀅揮出三壘安打，再攻2分，領先擴大至8比4，最終在後援投手順利關門下，頂新以8比5拿下勝利，取得11月亞洲盃女子棒球錦標賽代表權。

頂新和德文教基金會為了支持球隊，賽前邀請味全龍隊教練黃煚隆、張泰山現身鼓勵。黃煚隆說：「台灣女子棒球的表現有目共睹，這次更有旅日好手謝鈺瀅和曾淇帶領，相信接下來亞洲盃也一定能獲佳績，為台灣爭光。」

味全龍教練張泰山表示，「很高興創辦人魏應充願意支持謝榮瑤師母，贊助女子棒球，女子棒球的拚勁與態度不輸給職業球員，表現令人印象深刻，希望未來大家也能多多關注女子棒球的發展。」

頂新女棒隊長黃巧芸說：「一直到比賽前球隊經費都還沒有著落，非常感謝師母協助及魏應充創辦人幫忙，球隊才能順利出賽，球員都非常珍惜，也在這次比賽全力以赴，最後在各方努力下拿下冠軍，希望接下來亞洲盃也能更上一層樓。」

頂新和德文教基金會在師母謝榮瑤牽線下，今年贊助女子棒球，謝榮瑤說：「創辦人魏應充先生得知女子棒球在國際上有非常好的競爭力，卻沒有受到太多重視，一聽到有需求，馬上就決定支持這群為國爭光的球員。」（編輯：陳俊碩）1080620