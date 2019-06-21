包林傑腸胃不適 22日悍將改陳仕朋先發對桃猿

（中央社記者楊啟芳桃園21日電）富邦悍將隊明天本來派投手包林傑先發對Lamigo桃猿隊，但包林傑腸胃不適改派陳仕朋先發。本季對戰桃猿4場比賽防禦率3.57的陳仕朋表示，提早一天沒影響，會做好功課面對桃猿。

包林傑（Ryan Bollinger）16日完投9局、飆出10次三振，但臨時腸胃不舒服，改23日先發，陳仕朋明天將對上桃猿隊投手王溢正。

臨時提早一天先發，陳仕朋表示，本來就可能丟明天，只是今天才確定，都是做一樣的事，沒想太多，差在牛棚而已，「我本來是先發前3天進牛棚，昨天牛棚後也有休息到一天，有足夠時間。」

陳仕朋目前先發11場，拿下5勝4敗，防禦率3.88，比往年有顯著進步；他說，進步較多的地方在吃局數能力，有一場丟滿7局、兩場丟滿8局。

目前暫居領先的桃猿與悍將勝差2場，今天、明天直接對戰，27日到29日在新莊棒球場也有連3場直接對戰。目前悍將先發輪值有羅力（Mike Loree）、陳仕朋、包林傑及伍鐸（Bryan Woodall），按輪值伍鐸會在25日先發，但悍將總教練陳連宏表示，有可能是游霆崴，但要看這幾天游霆崴是否上場中繼而定。

至於之前因傷下二軍的歐書誠，陳連宏表示，現已開始傳球練習，之後進牛棚確認沒問題後才會開始比賽，希望下半季歸隊。（編輯：李明宗）1080621