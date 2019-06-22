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王維中36球後援3局 挨一發陽春砲

最新更新：2019/06/22 14:49
美國職棒奧克蘭運動家旅美投手王維中22日在對坦帕灣光芒的比賽登板中繼，用36球投3局，被敲1支陽春砲，失1分。（中央社檔案照片）
美國職棒奧克蘭運動家旅美投手王維中22日在對坦帕灣光芒的比賽登板中繼，用36球投3局，被敲1支陽春砲，失1分。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北22日綜合報導）美國職棒奧克蘭運動家旅美投手王維中今天在對坦帕灣光芒的比賽登板中繼，用36球投3局僅被敲1支安打，不過是發陽春砲，失1分，終場光芒以5比3擊退運動家。

運動家今天的先發投手安德森（Tanner Anderson）僅投4局，被敲出7支安打，失3分。第5局王維中接手投球，2出局後雖然投出保送，不過捕手成功演出盜壘刺殺，沒有造成危機。

第6局王維中續投，被阿達梅斯（Willy Adames）轟出一發陽春全壘打，其他3個出局數都是飛球；第7局則是分別用三振、滾地球及飛球，演出3上3下。

總計王維中僅用36球投3局，被敲出1支安打就是發全壘打，是繼15日之後，本季被敲的第2支全壘打，失1分，目前王維中出賽8場，共投12.2局，防禦率2.13。

運動家打線在第3局靠著歐爾森（Matt Olson）敲陽春砲，及第4局勞瑞安諾（Ramon Laureano）陽春砲，第8局連2支二壘安打，各攻下1分；不過9局上光芒的洛威（Brandon Lowe）敲1分打點二壘安打，再添保險分，終場光芒就以5比3擊退運動家。（編輯：吳協昌）1080622

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