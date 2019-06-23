陳偉殷後援2.1局無失分 進帳第3個中繼成功

（中央社記者楊啟芳台北23日綜合報導）邁阿密馬林魚旅美投手陳偉殷今天在對費城人的比賽登板後援，共投2.1局被敲3支安打，沒有失分，進帳本季第3個中繼成功，終場馬林魚以5比3奪勝。

馬林魚本來以1比3落後，不過7局上半展開攻勢，卡斯楚（Starlin Castro）在一、二壘有人時，敲1打點安打，接著卡斯蒂約（Wilkin Castillo）再敲二壘安打，帶有2分打點，反倒以4比3超前比分。

下個半局陳偉殷登板投球，分別用飛球、滾地球及三振，演出3上3下。8局上馬林魚的安德森（Brian Anderson）在一、三壘有人時敲出安打，帶有1分打點，為球隊添保險分。

下個半局陳偉殷續投，雖然先被耶南德茲（Cesar Hernandez）敲安打，不過下一棒擊出雙殺打，接著投出保送，再用飛球拿下第3個出局數。

9局下陳偉殷續投，1出局後被塞固拉（Jean Segura）敲二壘安打，再被金格利（Scott Kingery）敲安打，隨後就被換下場，不過接替的投手成功守住，終場馬林魚以5比3擊退費城人。

總計陳偉殷投2.1局，被敲出3支安打，投1次保送、1次三振，沒有失分，進帳本季第3個中繼成功。目前陳偉殷出賽21場、投30.2局，拿下0勝1敗，賽後防禦率降到7.04，每局被上壘率則是1.53。（編輯：張雅淨）1080623