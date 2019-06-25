大都會教頭對記者爆粗口 球團祭出罰款處分

（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊昨天以5比3擊敗紐約大都會，大都會總教練米奇和投手瓦格斯在賽後跟一名記者發生口角衝突，球團今天對兩人祭出罰款處分，但金額沒對外揭露。

法新社報導，大都會總管范維格南（Brodie Van Wagenen）今天在球隊迎戰費城人的系列賽前表示：「那次的口角令人失望，從許多層面來說都讓人遺憾。」

米奇（Mickey Callaway）昨天賽後對「新聞日報」（Newsday）記者希利（Tim Healey）大爆粗口，還命令把他趕出球隊休息室。事發數小時後，大都會球團向希利致歉。

大都會昨天對上小熊的比賽第7局結束仍保持領先，不料8局下遭對方逆轉輸球。米奇在當時的賽後記者會，對於幾名記者質疑他的調度方式感到不滿，之後米奇就跟希利發生口角。

看到米奇與記者爆口角的大都會投手瓦格斯（Jason Vargas）也對希利開嗆，還揚言要把他趕出去，瓦格斯甚至靠近希利，所幸隊友葛梅茲（Carlos Gomez）、辛德賈德（Noah Syndergaard）上前阻止，才沒讓衝突擴大。

儘管球團昨晚發布聲明，對此事表達「誠摯悔意」，但米奇和瓦格斯在今天的賽前訪問都沒有真正致歉。

米奇表示：「我明白我無法控制別人的言行，但我總是能控制自己對他們的反應。」他還說，自己已經跟希利談過，兩人之間「沒事」。

瓦格斯則稱：「這對各方都是不幸的，是不幸的雜事…球團已經解決這個問題，也發表聲明，那就是這起事件的整個狀況。」

米奇曾在2009年效力中華職棒大聯盟統一獅隊，當年他先發出賽11場主投56.2局，共拿下7勝3敗，投手自責分率3.18。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080625