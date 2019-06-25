星國保齡球公開賽 台灣盼盟主賽摘金奪銀

（中央社記者黃自強新加坡25日專電）第51屆新加坡國際保齡球公開賽，台灣保齡球選手今天進入資格賽事，盼先在資格賽脫穎而出，並在盟主賽摘金奪銀，拿下好成績。

率台灣選手赴新加坡參賽教練陳義芳今天下午告訴中央社記者，這次台灣男女選手共有12人參賽，均經國家代表隊嚴格選拔，除有經驗豐富的老將外，也有年輕一代的保齡球好手。

陳義芳指出，台灣參賽選手陣容中，不乏有曾獲世界盃或亞運奪牌選手，諸如女子組的蔡昕宜、王雅婷、周佳溱，男子組的吳浩銘、林佰峰等人均是身經百戰的好手。

他以這次新加坡賽事為例，說明男子組在資格賽中要在前36名、女子組為前30名，才能進而在盟主賽中贏得獎牌。

陳義芳認為，國外其他選手球路多以曲球為主，台灣選手則偏重飛碟球，新加坡比賽球道雖以曲球較為有利，但台灣選手經驗豐富，只要臨場表現穩定，仍有很大的奪牌機會。

第51屆新加坡國際保齡球公開賽，共有來自新加坡、南韓、馬來西亞、印尼、菲律賓、香港、美國等13個國家地區選手參賽。賽事從25日到28日進行資格賽、29日到30日進行盟主賽。（編輯：陳永昌）1080625