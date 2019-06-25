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獅桃猿新洋投隨隊 王躍霖右肩不適蘇俊羽頂替

最新更新：2019/06/25 20:59

（中央社記者楊啟芳台南25日電）統一獅今天在台南棒球場迎戰Lamigo桃猿，雙方都有新洋投隨隊在場邊，不過皆因尚未拿到工作證無法登錄；另外桃猿今天升上投手蘇俊羽，以頂替因右肩後方不舒服的王躍霖。

獅隊新洋投亞力克（Alec Asher）已於22日抵達台灣，不過還沒有拿到工作證無法出賽，只能在一軍隨隊，今天首度進牛棚練球。亞力克表示，中職各隊都很不錯，並不好混，「必須要使出絕招，拿出三振打者的球種，如果打者一直打界外可能會很累，用球數會很多。」

亞力克擁有4年MLB資歷，2015、2016年在費城人，2017年巴爾的摩金鶯，2018年密爾瓦基釀酒人，大聯盟成績4勝12敗，防禦率5.42。亞力克指出，去年球速大概141公里至148公里之間，目前擬定的策略是要迫使打者出棒，讓他們擊球點掌握不好。

現在台灣已經進入夏天，不過亞力克表示，家鄉佛羅里達天氣也差不多熱，他說：「目前看起來應該不會有什麼困擾，寧願熱也不要冷。」

桃猿新洋將冠猛，23日已經在練球時實際面對打者，桃猿投手教練吳俊良今天表示，冠猛當天投了47球，狀況還不錯，可能打者對他還不熟，不過現在工作證還沒下來，沒辦法確定何時可以出賽。

至於桃猿陣中投手王躍霖，22日對富邦悍將的比賽中，第7局因傷退場，隔天就被降二軍，今天球隊升上蘇俊羽。吳俊良表示，王躍霖是右肩後方不舒服，應是身體保護機制啟動，為了避免繼續丟球造成受傷，當下才會把他換下場。（編輯：陳俊碩）1080625

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