張育成敲超前安打 江少慶6局失1分奪勝

（中央社記者楊啟芳台北26日綜合報導）克里夫蘭印地安人3A對底特律老虎3A的比賽，台灣選手都有好表現，張育成第5局敲超前2打點二壘安打，江少慶則先發6局，被敲4支安打，失1分非責失，獲得勝投。

張育成先發打第2棒，擔任指定打擊，第1局擊出中外野飛球出局，第3局吞下三振，第5局在球隊0比1落後，一、二壘有人時，敲出二壘安打，帶有2分打點，幫助球隊超前比分，第7局也敲出安打。

江少慶今天擔任先發投手，第1局被敲二壘安打，而且投出1次保送，不過沒有失分；第2局也是1出局後被敲安打，再投出保送，但沒失分；第3局用滾地球、飛球及三振演出3上3下；第4局則是飆2次三振，再度演出3上3下。

第5局江少慶先被敲安打，不過捕手成功盜壘阻殺，之後三壘手發生失誤，再被莫瑟（Jordy Mercer）敲二壘安打，掉1分，接著投出保送，但最後用內野飛球拿下第3個出局數，沒有繼續掉分；第6局游擊手發生失誤，也投出保送，不過3個出局數都是飛球。

終場印地安人3A以4比1獲勝，總計江少慶主投6局，被敲4支安打，投出4次保送、5次三振，失1分非責失，奪下本季第5勝，賽後防禦率為4.99。張育成則是4打數敲2支安打，帶有2分打點，而且是勝利打點，賽後打擊率2成05。（編輯：張芷瑄）1080626