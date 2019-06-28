LLB少棒中華隊連4年不敵韓國 無緣威廉波特

2019年世界少棒聯盟（LLB）少棒錦標賽亞太區資格賽決賽28日登場，中華隊第4局遇亂流，終場以2比7不敵韓國，落居亞軍。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年6月28日

（中央社記者楊啟芳台北28日綜合報導）LLB世界少棒賽亞太區資格賽決賽，由中華隊對上韓國，中華隊在第4局被攻下5分，終場以2比7不敵韓國，落居亞軍，連4年在決賽敗給韓國，無緣威廉波特。

LLB世界少棒錦標賽這次由桃園市仁善國小取得中華代表權，亞太區資格賽在韓國舉行，取得資格賽冠軍的隊伍能前進美國參加世界賽。中華隊此次分在B組，預賽4戰全勝、分組第一，昨天複賽以15比0扣倒菲律賓，晉級決賽。

今天台灣時間中午12時20分開始的決賽，由中華隊對上韓國。中華隊派出邱宇珩先發，首局雖然投了1次保送，不過送出3次三振；第2局演出3上3下，包含1次三振；第3局雖然被敲二壘安打，不過也沒有失分。

第4局邱宇珩遇到亂流，連投3次保送後退場，這局韓國一共打了10個人次，包含4次保送，3支安打，攻下5分；第5局韓國補上一發2分砲。

中華隊打線僅得2分，第4局邱宇珩選到保送後，李育朋敲出二壘安打，帶有1分打點；第6局邱宇珩轟出陽春全壘打，這是他本屆賽會第3發全壘打。終場中華隊以2比7落敗，落居亞軍，台灣連4年在決賽不敵韓國，無緣前進威廉波特。

中華隊總教練紀順彬賽後表示：「對小朋友表現感到滿意，雖然今天看起來大家有點緊張，不過還是發揮得很好，邱宇珩也發揮出他的實力，可惜局數如果能拉更長的話，或許就有機會把勝利帶回來。」紀順彬也認為，韓國硬體設備很好，希望台灣能有同等的場地。（編輯：陳惠珍）1080628