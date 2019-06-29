林子偉3A演出猛打賞 包辦1分打點

（中央社記者楊啟芳台北29日綜合報導）波士頓紅襪的林子偉今天在3A復健賽，擔任開路先鋒前3打席都敲出安打，演出猛打賞，包辦1分打點，終場紅襪3A也以7比5奪勝，林子偉賽後打擊率來到3成09。

紅襪3A對雙城3A的比賽，林子偉先發擔任開路先鋒，守二壘。第1局林子偉率先敲出安打上壘，不過接著隊友擊出雙殺打，但布倫茲（Bryce Brentz）隨後敲出2分全壘打，先馳得點。

第2局紅襪3A靠著2支安打形成一、二壘有人時，林子偉敲出安打，帶有1分打點，取得3比0領先。不過3局下雙城靠著托萊斯（Ronald Torreyes）敲陽春砲，及連3支安打追平比數。

第4局紅襪3A一壘有人時，林子偉再敲出安打，不過這局沒能得分；下個半局雙城3A的托萊斯轟出2分砲，取得5比3領先。

6局上紅襪3A利用2支二壘安打追回1分，不過林子偉吞下三振；第8局林子偉被換代打，紅襪3A靠著2支安打、1次暴投得1分追平，9局上沈德諾（Juan Centeno）擊出高飛犧牲打，加上對方暴投，攻下2分超前，終場紅襪3A就以7比5奪勝。

總計林子偉4打數敲出3支安打，演出猛打賞，包辦1分打點，賽後在3A打擊率升至3成09。（編輯：陳惠珍）1080629