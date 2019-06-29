范國宸高國輝開始出賽 歸隊一軍時間未定

（中央社記者楊啟芳新北29日電）富邦悍將范國宸及高國輝昨天開始在二軍出賽，都有安打演出，不過要再多打幾場比賽，才能確定2名選手歸隊時間。總結上半季，悍將總教練陳連宏指出，洋將是要加強的部分。

范國宸今年開季手感佳，出賽10場敲出13支安打，包含3發全壘打，打擊率3成42。4月初范國宸左手腕受傷，開刀後預計要休息4至6個月，不過昨天已經在二軍出賽，3打數敲出2支安打，跑回1分。

陳連宏表示，范國宸的復原狀況有在進度上，不過何時回歸一軍，還要他多打幾場比賽，再看狀況。

另外5月初側腹肌拉傷的高國輝，原本預計休息1個月，不過進度稍微落後，也是昨天開始打二軍比賽，2打數敲出1支三壘安打，且選到1次保送。陳連宏表示：「他的擊球感覺慢慢回來了，但還是要再多些比賽。」

上半季悍將剩今明2場比賽，目前悍將拿下30勝26敗2和，勝率5成36，排名第二。陳連宏表示，球隊上半季表現較好的部分是在攻擊及守備，悍將團隊守備率9成82排名第一。

不過陳連宏也指出，洋投是要再補強的部分，尤其是伍鐸出賽13場含12場先發，僅拿下2勝8敗，防禦率5.40。（編輯：陳惠珍）1080629