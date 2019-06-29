更多編輯台推薦新聞：
酒駕限塑新規定 7/1民生措施報你知

酒駕限塑新規定 7/1民生措施報你知

專題／給魚吃也教釣魚 史瓦帝尼本土醫培育靠台灣
生活

專題／給魚吃也教釣魚 史瓦帝尼本土醫培育靠台灣

蒲亭G20拿保溫瓶和川普敬酒 影片掀網友熱議
國際

蒲亭G20拿保溫瓶和川普敬酒 影片掀網友熱議

早安世界》法官法三讀 淘汰不適任司法官增剝奪退休金處分
早報

早安世界》法官法三讀 淘汰不適任司法官增剝奪退休金處分

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

范國宸高國輝開始出賽 歸隊一軍時間未定

最新更新：2019/06/29 17:09

（中央社記者楊啟芳新北29日電）富邦悍將范國宸及高國輝昨天開始在二軍出賽，都有安打演出，不過要再多打幾場比賽，才能確定2名選手歸隊時間。總結上半季，悍將總教練陳連宏指出，洋將是要加強的部分。

范國宸今年開季手感佳，出賽10場敲出13支安打，包含3發全壘打，打擊率3成42。4月初范國宸左手腕受傷，開刀後預計要休息4至6個月，不過昨天已經在二軍出賽，3打數敲出2支安打，跑回1分。

陳連宏表示，范國宸的復原狀況有在進度上，不過何時回歸一軍，還要他多打幾場比賽，再看狀況。

另外5月初側腹肌拉傷的高國輝，原本預計休息1個月，不過進度稍微落後，也是昨天開始打二軍比賽，2打數敲出1支三壘安打，且選到1次保送。陳連宏表示：「他的擊球感覺慢慢回來了，但還是要再多些比賽。」

上半季悍將剩今明2場比賽，目前悍將拿下30勝26敗2和，勝率5成36，排名第二。陳連宏表示，球隊上半季表現較好的部分是在攻擊及守備，悍將團隊守備率9成82排名第一。

不過陳連宏也指出，洋投是要再補強的部分，尤其是伍鐸出賽13場含12場先發，僅拿下2勝8敗，防禦率5.40。（編輯：陳惠珍）1080629

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報