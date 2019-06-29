杜蘭特動向受矚 將與籃網尼克快艇勇士會面

（中央社舊金山28日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA球星杜蘭特成為不受限制的自由球員後，將與布魯克林籃網、紐約尼克、洛杉磯快艇以及待了3個球季的老東家金州勇士進行會面。

自由市場將於美東時間30日下午6時（台灣時間7月1日凌晨6時）正式開放，杜蘭特（Kevin Durant）的未來動向更受關注。根據ESPN記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）的報導指出，杜蘭特將透過面對面對談，或是其他通訊方式與球隊進行商討，屆時經紀人克萊曼（Rich Kleiman）將與他一起出席。

報導還表示，杜蘭特決定動向的過程可能將「持續至下週」。

30歲的杜蘭特在今年NBA總冠軍賽第5戰撕裂右腳阿基里斯腱。受傷之前，杜蘭特原有望成為季外最受青睞的自由球員。如今飽受傷勢之苦的他，恐將缺席下個賽季。

兩度榮獲NBA總冠軍賽最有價值球員（MVP）的杜蘭特，拒絕行使以3150萬美元年薪續留勇士的選擇權。據報導，杜蘭特若續留勇士，最多可拿到5年2.21億美元，其他球隊最高則可以提供4年1.64億美元的合約。

杜蘭特在生涯前9個賽季效力前身為西雅圖超音速的奧克拉荷馬雷霆，2016-2017球季開打前加盟勇士。（譯者：吳昇鴻/核稿：徐崇哲）1080629