倫敦基襪戰 哈利梅根獲贈迷你版球衣球棒

（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國王子哈利和妻子梅根今天出席美國職棒大聯盟MLB史上頭一場倫敦賽事時，紐約洋基致贈一件迷你版球衣給兩人一個月大的兒子亞契（Archie），紅襪則致贈一根小球棒。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，婚後受封為薩塞克斯公爵和公爵夫人的哈利夫婦，出席洋基與宿敵波士頓紅襪在倫敦體育場（London Stadium）展開的「基襪」大戰，藉此宣傳永不屈服運動會基金會（Invictus Games Foundation）。兩人今天都選穿很「中立」的黑衣到比賽現場，不偏頗任何一隊。

梅根5月產下愛子亞契後鮮少公開露面，今天隨夫婿會見基襪兩隊的球員，並隨基金會成員一起參加開球儀式。

東倫敦球場上座無虛席的6萬名球迷給予兩人熱烈掌聲。

稍早，洋基總教練布恩（Aaron Boone）贈送一件迷你版洋基直條紋球衣給梅根，球衣上有亞契的名字和19號背號。紅襪球員則送她一件有著球隊標誌的紅色寶寶包屁衣和小球棒。

洋基與紅襪兩隊今天首度在歐洲較量，在鏖戰4小時42分後，洋基終場以17比13勝出，再3分鐘即可改寫MLB史上最耗時9局比賽紀錄。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1080630