悍將精選6名投手 盼江國豪成下半季即戰力

2019年中職新人選秀會1日在台中舉行，富邦悍將選了10名選手，包括6名投手，總教練陳連宏（中）表示，剛好現在有二軍投手教練王建民在，多選投手進來訓練，其中江國豪可望成為下半季即戰力。中央社記者張新偉攝 108年7月1日

（中央社記者楊啟芳台中1日電）富邦悍將季中選秀選了10名選手，包括6名投手，是除了味全龍以外最多，陳連宏表示，剛好現在有二軍投手教練王建民在，可以多選投手訓練，其中江國豪可望成為下半季即戰力。

悍將第一指名為投手江國豪，為台體大棒球隊21歲投手，也是母校麥寮高中首名踏入職棒的校友。江國豪揮臂動作好、控球佳，從高中到大學階段持續進步，除了速球外，還有曲球、變速球，決勝球為滑球，最快球速148公里，未來球速有潛力投至150公里，被視為先發投手即戰力。

除了江國豪之外，悍將還選了朱益生、林聖榮、葉國情、楊程皓、李建勳5名投手，加上江國豪投手占了一半以上。悍將總教練陳連宏表示，「這次補了幾個非常好的即戰力投手，剛好現在有王建民在這邊訓練，所以多選投手。」

陳連宏表示，本來就最希望選到江國豪，下半季就可以成為即戰力，不過能不能成為悍將目前仍缺的第5號先發，陳連宏指出，還要等他進來看狀況。對於這次的選秀成果，陳連宏說：「多選要培養的人選，很滿意，打滿分100分。」

第3輪的投手林聖榮今天有到現場，他表示，「原本很緊張自己會在第幾輪，本來預測會在3、4輪左右，真的很緊張。」林聖榮指出，高一時就認識現在悍將投手吳世豪，也因為他投球動作很好看，很喜歡他。對於未來目標，林聖榮說：「早點升一軍，想表現給今年過世的阿公看。」（編輯：屈享平）1080701