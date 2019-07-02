3年4.6億 勇士與盧尼續約

（中央社奧克蘭1日綜合外電報導）多家媒體今天報導，盧尼（Kevon Looney）同意以3年1500萬美元（約新台幣4.69億元），與美國職籃NBA金州勇士續約。

23歲的盧尼上季為勇士打了80場例行賽，包括24次先發在內，平均每場可有6.3分、5.2籃板。

季後賽期間，在柯森斯（DeMarcus Cousins）因傷缺陣前3輪大部分比賽的情況下，盧尼平均貢獻7.1分、4.5籃板。

他在勇士對上多倫多暴龍的總冠軍賽第2戰傷到肋軟骨，之後休息一場，接下來3場又帶傷上陣。最終勇士在打完6場比賽後，以2比4不敵暴龍。

聖荷西「信使新聞」（The Mercury News）報導，盧尼在重回勇士懷抱前，曾在自由球員市場開市後，和休士頓火箭、芝加哥公牛、達拉斯獨行俠會面。勇士是在2015年選秀會第1輪，以第30順位選進魯尼。

魯尼生涯至今4年都在勇士，包括32場先發，共打了204場比賽，平均可有4.5分、3.8籃板。

勇士在自由球員市場一開市時就顯得積極，並在失去轉往布魯克林籃網的前鋒杜蘭特（Kevin Durant）之後，同意交易來後衛羅素（D'Angelo Russell）。勇士也把伊古達拉（Andre Iguodala）和2024年首輪選秀權交易給曼菲斯灰熊，換得1720萬美元（約新台幣5.37億元）的交易例外。（譯者：李晉緯/核稿：鄭詩韻）1080702