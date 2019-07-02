葉立奇第30轟出爐 釀酒人8比6擒紅人

（中央社辛辛那提2日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB密爾瓦基釀酒人今天作客辛辛那提紅人，全聯盟全壘打王葉立奇敲出本季第30號紅不讓，帶隊踢館成功，終場釀酒人8比6力壓紅人。

上季國家聯盟最有價值球員（MVP）葉立奇（Christian Yelich）9局上逮中紅人投手史蒂芬生（Lance Stephenson）一顆96英里的四縫線速球，扛出左外野349英尺的兩分砲，本季個人第30號全壘打誕生，將比數拉開到8比5。紅人9局下只攻下1分，終場以6比8吞敗。

包含葉立奇、潛力新秀日浦（Keston Hiura）和肯恩（Lorenzo Cain）的全壘打在內，釀酒人全場共敲出9支安打。其中7局上釀酒人打線爆發，單局敲5安一口氣灌進5分，奠定勝基。

釀酒人先發投手郝斯（Adrian Houser）主投5局被敲6安掉了3分，送出2次三振和1次保送。中繼上場的左投克勞迪歐（Alex Claudio）投1局送出1次三振，收下本季第2場勝投。

紅人隊第3棒打者斯瓦瑞茲（Eugenio Suarez）今天敲出雙響砲，開路先鋒溫克（Jesse Winker）也開轟，但仍不敵釀酒人。紅人全隊共敲出10支安打。

紅人先發投手馬利（Tyler Mahle）今天主投6局被打3安失3分，送出8次三振和2次保送。中繼投手耶南德茲（David Hernandez）投1局，挨3安失3分，苦吞本季第4敗。（譯者：吳昇鴻/核稿：徐崇哲）1080702