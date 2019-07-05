悍將選秀首輪江國豪定位未定 鑼總：先適應環境

中華職棒富邦悍將隊季中選秀，首輪選入台體大投手江國豪。總教練陳連宏（圖）5日表示，目前沒有預設定位，簽約完成加入球隊後，還是要讓球員先適應職棒環境。中央社記者謝靜雯攝 108年7月5日

（中央社記者謝靜雯新北5日電）中職下半球季今天開打，富邦悍將隊季中選秀首輪選入被評為參選者中成熟度最高的投手江國豪。總教練陳連宏說，沒有預設定位，簽約完成加入球隊後，還是要讓球員先適應職棒環境。

中職下半球季今天兩地開打，富邦悍將隊今天在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟隊，悍將隊今年季中選秀首輪選進的台體大投手江國豪、第4輪選進文化大學捕手姚冠瑋，被視為有機會短期內成為一軍可用戰力。

悍將隊總教練「鑼總」陳連宏表示，新球員目前還要看簽約狀況，合約搞定之後，最重要的是先讓球員熟悉職棒環境；至於江國豪定位是先發還是牛棚，陳連宏說，現在還沒辦法確定，要等球員進來後才會知道。

悍將隊下半季先發投手輪值除了3名洋將、本土投手陳仕朋外，第5號先發輪值沒有定下，由陳品學、游霆崴輪替。

悍將隊今天起與兄弟隊3連戰，今天先發投手為包林傑，明天由羅力先發。陳連宏表示，陳仕朋會先跳過一次先發，考量伍鐸本季與兄弟對戰不佳，7日先發投手應是陳品學、游霆崴二擇一。（編輯：張雅淨）1080705