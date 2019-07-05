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廖乙忠一軍初登板展韌性 續留先發輪值

最新更新：2019/07/05 18:31
中華職棒中信兄弟隊投手廖乙忠（中）中職生涯初登板因雨影響，分為兩次完成，雖然勝場還沒開張，但好表現為自己爭取續留先發輪值機會。中央社記者謝靜雯攝　108年7月5日
中華職棒中信兄弟隊投手廖乙忠（中）中職生涯初登板因雨影響，分為兩次完成，雖然勝場還沒開張，但好表現為自己爭取續留先發輪值機會。中央社記者謝靜雯攝　108年7月5日

（中央社記者謝靜雯新北5日電）中信兄弟隊投手廖乙忠，中職生涯初登板因雨影響分兩次完成，雖然勝場還沒開張，仍以好表現為自己爭取續留先發輪值機會。總教練伯納稱讚，廖乙忠展現韌性，對球賽掌握度佳。

廖乙忠本季二軍出賽表現亮眼，目前二軍戰績8勝、防禦率1.48，56次奪三振，為二軍勝投、防禦率、奪三振投手三冠王。

廖乙忠6月23日與富邦悍將隊比賽中職一軍生涯初登板，當時比賽2局打完，悍將隊3比2領先時因雨保留至6月30日。廖乙忠6月30日比賽繼續投，1場比賽分兩天完成，總計先發投6局被敲6支安打，失掉4分責失分，吞下一軍生涯首敗。

儘管廖乙忠一軍生涯首勝還沒開張，但總教練伯納對他先發出賽給予高評價。伯納表示，廖乙忠場上展現韌性、毫不畏懼，理解比賽和掌握比賽的能力很好，6月23日出賽時失投偏多，但6月30日再登板調整的不錯，面對壘上有人、高張力的場面，可以把局面控制的很好。廖乙忠預計7日再度一軍先發。

兄弟隊6月27日宣布簽下第4號洋投赫猛，兄弟今天作客新莊棒球場與富邦悍將隊比賽，赫猛也有隨隊。伯納表示，今天赫猛牛棚練投，教練團就近觀察他的狀況，接下來預計先讓他到二軍出賽。（編輯：張雅淨）1080705

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