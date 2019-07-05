郭婞淳為公益站台 世錦賽要舉出成績

台灣舉重女將郭婞淳5日到新莊棒球場為富邦悍將隊的公益活動站台，她說，接下來將赴日本移地訓練，並備戰9月將登場的泰國世錦賽。中央社記者謝靜雯攝 108年7月5日

（中央社記者謝靜雯新北5日電）台灣舉重好手郭婞淳今天到新莊棒球場為富邦悍將隊公益活動站台。郭婞淳接下來將赴日本移地訓練，提前為明年大約同時舉行的奧運調整訓練節奏，並備戰今年9月的泰國世錦賽。

郭婞淳在今年4月亞洲舉重錦標賽59公斤量級，以抓舉106公斤、挺舉137公斤、總和243公斤，3項均打破世界紀錄、拿下3金。郭婞淳持續備戰，目前在台北移地訓練，今天出席「守護雙老家庭 讓愛持續轉動」公益活動，秀出親自彩繪的禮盒。

郭婞淳表示，接下來訓練行程為7月19日至8月9日到日本移地訓練，除了備戰9月登場的泰國舉重世錦賽外，這段期間也約是2020年東京奧運舉行同時段，藉此機會提前調整訓練節奏。

舉重奧運資格採積分制，9月舉行的泰國舉重世錦賽積分也列入計算，郭婞淳去年在舉重世錦賽59公斤量級，抓舉105公斤奪金，挺舉132公斤摘銀，總和237公斤再搶下金牌，此次世錦賽也將挑戰2連霸。

郭婞淳表示，世錦賽攸關奧運資格，成績不能太差，也希望藉由比賽舉出成績，讓其他國家對手知道實力差距。（編輯：張雅淨）1080705